Повреждённый в результате ДТП на Буюканах троллейбус будет отремонтирован на деньги страховой компании

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Троллейбус, который получил серьёзные технические повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в секторе Буюканы, будет отремонтирован на деньги, выделенные страховой компанией. Об этом сообщил директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Черный.

Он отметил, что вчера комиссия провела оценку троллейбуса, однако стоимость ремонта пока не установлена. В ходе осмотра специалисты определили все неисправные детали, передаёт tv8.md.

– Мы обратимся в производственное предприятие с просьбой предоставить нам цены на эти детали, после чего будет установлена финальная стоимость ремонта. Он продлится не меньше двух месяцев, – рассказал Дорин Черный.

Стоит отметить, что в результате аварии была повреждена задняя часть троллейбуса. Помят и кузов.

Напомним, что троллейбус маршрута №21 попал в ДТП 30 сентября на одном из перекрёстков в секторе Буюканы. Автомобиль марки Porsche Cayenne на высокой скорости въехал в заднюю часть троллейбуса. Водительница легковушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проехала на запрещающий знак светофора. В результате ДТП она и ее пассажир скончались, а более 25 пассажиров троллейбуса получили травмы различной степени тяжести.