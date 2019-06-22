Повреждённый дом в Атаках: работы спасателей продолжаются (ВИДЕО)

Повреждённый дом в Атаках: работы спасателей продолжаются (ВИДЕО)

Согласно данным Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, спасатели продолжат комплексные работы на территории вокруг повреждённого сооружения.

В течение сегодняшнего дня сотрудники ГИЧС будут работать с использованием высокоточных лазерных датчиков. Эта процедура позволит проверить устойчивость здания, а также проверить участок территории вокруг здания. Днём ранее альпинисты и спасательные команды смогли демонтировать несколько бетонных плит, свисающих с повреждённого блока.

Для мониторинга ситуации на месте продолжается работа кризисной ячейки.

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