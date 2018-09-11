Повреждены дороги, мосты и поля: в Молдове подсчитывают ущерб от сильных дождей

Повреждены дороги, мосты и поля: в Молдове подсчитывают ущерб от сильных дождей

Комиссии по чрезвычайным ситуациям частично оценили ущерб, причиненный стране ливнями, прошедшими на прошлой неделе.

Так, согласно пресс-релизу Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, в Кантемирском районе повреждены дороги и сельскохозяйственные культуры. В селе Кышла уничтожены 3 га подсолнечника, повреждены два пешеходных моста и 0,07 км местной дороги.

В селе Лингура того же района дождь повредил 1,9 км местной дороги, а в селе Кырпешть – 61,7 га посевов рапса.

Комиссия продолжает подсчитывать ущерб.

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