Повредил авто и забор частного дома: в столице разыскивают хулигана (ВИДЕО)

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Житель столицы просит о помощи в установлении личности мужчины, который 26 декабря повредил забор и припаркованную перед воротами частного дома машину.

Инцидент произошёл ночью 26 декабря. Неизвестный мужчина, проходя по улице Льва Толстого в компании друзей, начал бить по воротам. После этого неизвестный пнул автомобиль Renault и сломал бампер, пишет jurnal.md.

Предположительно, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленниках, просят позвонить по номерам 060 025 219 или 112.