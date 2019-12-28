Повредил авто и забор частного дома: в столице разыскивают хулигана (ВИДЕО)

Повредил авто и забор частного дома: в столице разыскивают хулигана (ВИДЕО)

Житель столицы просит о помощи в установлении личности мужчины, который 26 декабря повредил забор и припаркованную перед воротами частного дома машину.

Инцидент произошёл ночью 26 декабря. Неизвестный мужчина, проходя по улице Льва Толстого в компании друзей, начал бить по воротам. После этого неизвестный пнул автомобиль Renault и сломал бампер, пишет jurnal.md.

Предположительно, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленниках, просят позвонить по номерам 060 025 219 или 112.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md