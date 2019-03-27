Повод для гордости: в 2018 году вина из Молдовы завоевали рекордное количество медалей

0

Молдавские вина завоевали в прошлом году 673 награды на международных конкурсах. И это с учётом того, что не все производители представили данные, запрошенные Национальным бюро винограда и вина.

Лидерами по количеству медалей стали компании “Fautor”, “Vinăria Purcari” и “Chateau Vartely”, пишет moldpres.md со ссылкой на wine-and-spirits.md. Среди международных соревнований, на которых отечественные вина получили наивысшую оценку, значатся: Pistonul de Aur (Румыния), Mundus Vini Spring Tasting и Berliner Wien Trophy (Германия), London Wine Competition (Великобритания), Concours International de Lyon (Франция). 100 наград молдавские производители завоевали в рамках конкурса “Black Sea Region Wines & Spirits Contest”, организованного в Кишинёве под патронажем Международной организации винограда и вина.

В 2017 году молдавские виноделы подтвердили свой успех 382 медалями.