Повариха из Молдовы стала причиной временного закрытия «Золотой рыбки»

В Ярославской области на 2 недели закрыли кафе «Золотая рыбка» из-за поварихи из Молдовы.

Некоторое время назад во время миграционной проверки выяснилось, что в кафе работала сотрудница из Молдовы. Когда женщина уволилась, предприниматель не сообщил об этом в миграционную службу. За нарушение миграционного законодательства на владельца кафе завели дело об административном правонарушении, пишет yarreg.ru.

По решению Переславского суда работа кафе была приостановлена на 14 суток. Помещения «Золотой рыбки» опечатали в присутствии свидетелей.