Повариха из Молдовы стала причиной временного закрытия «Золотой рыбки»

Повариха из Молдовы стала причиной временного закрытия «Золотой рыбки»

В Ярославской области на 2 недели закрыли кафе «Золотая рыбка» из-за поварихи из Молдовы.

Некоторое время назад во время миграционной проверки выяснилось, что в кафе работала сотрудница из Молдовы. Когда женщина уволилась, предприниматель не сообщил об этом в миграционную службу. За нарушение миграционного законодательства на владельца кафе завели дело об административном правонарушении, пишет yarreg.ru.

По решению Переславского суда работа кафе была приостановлена на 14 суток. Помещения «Золотой рыбки» опечатали в присутствии свидетелей.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md