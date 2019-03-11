Поваленные деревья и рекламные щиты: последствия шквалистого ветра в Приднестровье (ФОТО)

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Повреждённые рекламные конструкции и поваленные деревья – таковы последствия сильного ветра на территории Приднестровья. За минувшие сутки в ПМР зарегистрировано 7 выездов группы спасателей. Пострадавших нет.

В Бендерах на 2-этажное здание свалилось дерево и повредило кровлю. Уборкой последствий занялись сотрудники коммунальных служб города.

Ещё одно дерево упало на проезжую часть, остановив движение. На другой улице дерево рухнуло на газовую трубу, повалив её с опор. В течение часа спасатели ликвидировали последствия, а сотрудники газовой службы произвели восстановительные работы, пишет mvdpmr.org.

В Слободзее из-за ветра согнулись опоры рекламных баннеров. Ещё два поваленных дерева перегородили участок проезжей части.

Подобные ситуации также произошли в сёлах Большой Молокиш и Красное, а также в Григориополе. Сотрудники аварийно-спасательных подразделений в кратчайшие сроки справились с последствиями непогоды.