Поваленное стихией огромное дерево у Национальной библиотеки в Кишиневе обретет вторую жизнь (ФОТО)

Памятный апрельский снегопад, обрушившийся на Кишинев в 2017 году, повалил множество деревьев, в том числе и красавца у Национальной библиотеки.

Два месяца после падения дерево оставалось нетронутым: половина корней его оставалась в земле. Тогда дизайнер Михай Стамати подумал, что дереву суждено остаться здесь, и принял решение возродить его в новой форме, пишет stirilocale.md.

В июне муниципальные службы “добрались” до дерева, распилили его и вывезли на окраину города. Однако Стамати вернул его путем взаимодействия с примэрией, и решил сделать из него скамейки.

Всего, по расчетам дизайнера, получится 6-7 скамеек, часть которых будет установлена в сквере театра “Ликурич”, а остальные – там, где стояло само дерево, послужившее материалом для них. Форма у каждой скамейки будет своя: в зависимости от бруска дерева, из которого она сделана. Будут у них подставки для книг и ноутбука, а также место для велосипеда.

Проект осуществляется совместными усилиями. Так, часть финансовых средств выделена столичным управлением архитектуры, часть – туристическим агентством. Помещение для работ по изготовлению скамеек предоставил Технический университет, а самими работами вместе с дизайнером занялись его студенты Ион и Андрей Збанка, а также скульптор Павел Обрежа.

Скамейки будут установлены ровно через год после того, как упавшее дерево было убрано с его “законного” места.