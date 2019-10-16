Потребовал 10 тысяч долларов, угрожая расправой: правоохранители задержали подозреваемого в шантаже (ВИДЕО)

Потребовал 10 тысяч долларов, угрожая расправой: правоохранители задержали подозреваемого в шантаже (ВИДЕО)

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шантаже и вымогательстве. Он, угрожая 52-летнему мужчине расправой, потребовал вернуть несуществующий долг.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, 43-летний уроженец Сорок был задержан в тот момент, когда вымогал у жертвы 10 000 долларов, применяя при этом физическую силу. Правоохранителями было установлено, что подозреваемый хотел незаконно получить чужое имущество, угрожая жертве расправой и убийством его родных. Таким образом он получил от потерпевшего имущество стоимостью 325 000 леев, а общая сумма ущерба достигает 400 000 леев.

Вчера, 15 октября, правоохранители задержали подозреваемого с поличным. Примечательно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По факту шантажа было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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