Потребительница вернула деньги за купленный электрический кран с дефектом

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В Агентство по защите прав потребителей обратилась жительница Кишинёва, которая рассказала, что недавно купила два электрических крана для воды, однако один из них оказался бракованным. При его подключении к розетке происходило короткое замыкание.

Покупательница обратилась с претензиями к экономическому агенту, однако он не захотел решать проблему. Представитель магазина предъявил клиентке документ подтверждения, выданный сервисным центром, в котором указано, что продукт исправный и работает в соответствии с инструкцией, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.

В течение 14 календарных дней экономический агент не удовлетворил требование покупательницы, в результате чего она подала жалобу в Агентство по защите прав потребителей. После вмешательства Агентства в данное дело, экономический агент всё же вернул потребителю всю сумму, потраченную на приобретение бракованного товара, в размере 1 094 леев.

В связи с этим Агентство по защите прав потребителей отмечает, что только техническая экспертиза, проведённая третьей компетентной в данной области стороной, может определить реальное состояние продукта и его соответствие с установленными требованиями.