Потребителю удалось вернуть деньги за неоправданно дорогую медицинскую услугу

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В Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступило заявление из Инспектората полиции сектора Центр по факту конфликта между потребителем и поставщиком стоматологических услуг. Потребитель обратился в частную стоматологическую клинику в центре столицы за лечением для своего несовершеннолетнего ребёнка.

Разногласия появились после того, как стоимость окончательного лечения оказалась вдвое выше первоначально установленной цены. Вдобавок, потребитель остался недоволен проведённым лечением.

По настоянию врача потребитель заплатил за оказанные услуги 7 500 леев, однако в то же время написал жалобу в полицию. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей связались с администратором клиники для решения возникшего конфликта. В результате спор удалось разрешить по-дружески, при этом потребителю вернули часть суммы — 3 500 леев.