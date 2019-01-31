Потребителю удалось “отвоевать” 23 000 евро у недобросовестного застройщика

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Потребителю, недовольному услугами застройщика, удалось взыскать 23 000 евро. Именно столько клиент заплатил за находящееся в стадии строительства жильё.

Лицо, заключившее договор с компанией по недвижимости, обратилось с жалобой в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком. Потребитель пожаловался на задержку сдачи объекта в эксплуатацию, сообщает deschide.md со ссылкой на ipn.md.

Потребитель попросил расторгнуть договор между сторонами на том основании, что застройщик не выполнил условия договора, что является злоупотреблением со стороны фирмы. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей изучили все обстоятельства жалобы и вынесли решение в пользу клиента. В результате компания-застройщик перевела запрашиваемую сумму на счёт потребителя.