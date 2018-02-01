Потребителю на заметку: что делать, если вы приобрели некачественный товар

Товары, которые мы покупаем, могут иметь некоторые недостатки или просто больше не отвечать нашим требованиям. В таких ситуациях важно знать свои права.

Согласно Агентству по защите прав потребителей и надзору за рынком, в случае приобретения дефектного товара мы имеем право потребовать его замены на аналогичный или более качественный, с оплатой разницы в цене. В то же время, если товар не может быть заменен, покупатель имеет право потребовать возврата его стоимости, пишет bizlaw.md.

Продукт может быть возвращен, если потребитель обращается не позже 14 календарных дней с даты покупки и предъявляет чек. При этом товар не должен быть подвергнут использованию, на нем не должно быть механических повреждений, а также должна присутствовать этикетка, которая позволит продавцу вновь выставить его на продажу.

Однако существует перечень непродовольственных товаров, которые нельзя заменить аналогичным продуктом. Это такие товары, как:

– ювелирные изделия (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни);

– постельное и нижнее белье;

– предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, пинцеты, электрические или ручные бритвы);

– парфюмерия и косметика;

– текстильные изделия (ткани, ленты) и т. д.

Если у товара есть дефекты, покупатель может потребовать его бесплатный ремонт. На время ремонта продавец обязан в течение 3 дней предоставить потребителю взамен работающий аналог. Например, если дефект обнаружился у стиральной машины, ее следует заменить на другую, пока приобретенная ремонтируется. Если товар крупногабаритный, то транспортные расходы несет продавец.

Ремонт некачественного товара должен выполняться своевременно и с удобством для потребителя, в противном случае может быть взыскан штраф в пользу потребителя.