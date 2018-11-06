Молдавские потребители недовольны качеством банковских услуг

За последнее время несколько потребителей выразили недовольство предоставлением банковских услуг в двух коммерческих банках столицы.

Лица воспользовались услугами банковских переводов, однако из-за небрежности сотрудников не смогли получить заявленную сумму денег. К тому же, один из потребителей посетовал на то, что представители банка незаконно взимают таксу за оплату коммунальных услуг.

Потребители также жаловались на проведение некачественных работ при ремонте мобильного телефона, телевизора, холодильника, автомобиля, а также на неудовлетворительное предоставление услуг в спортзале, услуг по печати, недолив топлива, ненадлежащий гостиничный сервис , плохое обслуживание в сфере перевозок. Среди товаров, предназначенных для возврата экономическим агентам, числятся мебель с дефектами, одежда плохого качества и т. д.

Всего в период с 29 октября по 2 ноября граждане Республики Молдова подали в Агентство по защите прав потребителей 43 жалобы, а услугами “горячей линии” ведомства воспользовались 134 человека.