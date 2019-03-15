Потребители чаще всего жалуются на качество “умной” техники

0

По данным Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, в прошлом году в агентство было направлено 210 жалоб на качество гаджетов и “умной” техники, что на 30 больше, чем в 2017 году. А с начала текущего года уже 44 человека подали жалобы на некачественные мобильные телефоны.

По словам директора Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Юрия Еремия, в случае какого-либо нарушения потребитель может написать жалобу с рекомендациями в свободной форме и передать её в агентство по почте. Кроме этого, жалобу можно подать лично, придя в офис агентства, или онлайн. Чаще всего потребители жалуются на качество промышленной продукции, туристических услуг, услуг авиакомпаний и коммунальных услуг.

Согласно статистическим данным, в течение 2018 года в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступило более 2 тысяч жалоб, пишет jurnal.md. В результате их рассмотрения потребителям удалось вернуть более 1 млн леев. А с начала текущего года было зарегистрировано 255 жалоб от потребителей.