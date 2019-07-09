Потоп в секторе Чеканы: вода течёт рекой около часа (ВИДЕО)

Во дворе улицы Петру Заднипру столичного сектора Чеканы случился настоящий потоп. Видео с места ЧП прислали очевидцы.
Судя по ролику, поток воды хлынул из канализации. На место происшествия прибыла аварийная служба, передаёт tv8.md. Жильцы дома утверждают, что сообщили представителям «Apă Canal» о проблеме, но она пока не решена.
Причины аварии неизвестны.
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Сегодня ночью на Чеканах сильно воняло гарью- и об этом никто ничего не пишет. А меж тем людям пришлось с восьми вечера наглухо закрывать окна и даже утром вонь все еще стояла. Вонять начало какой-то медицинской химией, сильно, на уровне 4-5 этажа, а затем всю ночь воняло гарью. Кто сжигает мусор в ночное время? Почему никто не предпринимает никаких мер, чтобы выяснить это? А меж тем люди дышат отравленным воздухом. Вонь ушла только после часа дня.