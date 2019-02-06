“Потому что он с Путиным, а они – с Госдепом”: Цырдя объяснил причину нападок на президента

Комментарий Богдана Цырди от первого лица.



Диву даешься, на что пошли лакеи Госдепа, чтобы уничтожить Игоря Додона! Такого не испытывал ни один политик страны:

1. Бойкотировали выборы президента;

2. Бойкотировали инаугурацию;

3. Лишили президента прерогатив;

4. 5 раз отстраняли от власти;

5. Не проголосовали ни за один законопроект президента! Ни по аннулированию закона о миллиарде, ни по материнскому капиталу – ничего;

6. Организовали ДТП, в котором пострадали его мать и сын;

7. Обещали объявить импичмент;

8. Заявляют, что ликвидируют должность президента;

9. Решением КС запретили быть членом партии. Снегуру, Лучинскому, Воронину, Гимпу, Лупу – никто не запрещал!

10. PAS, PPDA, PUN, PL обратились в прокуратуру, требуя завести на президента уголовное дело «за измену родине», то есть, за встречи с Путиным, обретение статуса наблюдателя при ЕАЭС, сопротивление сдачи Республиканского стадиона посольству США;

11. Начали кампанию по очернению президента, его семьи, матери, обвиняя во всех грехах. Он во всем виноват;