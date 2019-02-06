“Потому что он с Путиным, а они – с Госдепом”: Цырдя объяснил причину нападок на президента

“Потому что он с Путиным, а они – с Госдепом”: Цырдя объяснил причину нападок на президента

Комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

Диву даешься, на что пошли лакеи Госдепа, чтобы уничтожить Игоря Додона! Такого не испытывал ни один политик страны:

1. Бойкотировали выборы президента; 

2. Бойкотировали инаугурацию;

3. Лишили президента прерогатив;

4. 5 раз отстраняли от власти;

5. Не проголосовали ни за один законопроект президента! Ни по аннулированию закона о миллиарде, ни по материнскому капиталу – ничего;

6. Организовали ДТП, в котором пострадали его мать и сын;

7. Обещали объявить импичмент;

8. Заявляют, что ликвидируют должность президента;

9. Решением КС запретили быть членом партии. Снегуру, Лучинскому, Воронину, Гимпу, Лупу – никто не запрещал!

10. PAS, PPDA, PUN, PL обратились в прокуратуру, требуя завести на президента уголовное дело «за измену родине», то есть, за встречи с Путиным, обретение статуса наблюдателя при ЕАЭС, сопротивление сдачи Республиканского стадиона посольству США;

11. Начали кампанию по очернению президента, его семьи, матери, обвиняя во всех грехах. Он во всем виноват;

12. Бойкотируют президента: запретили референдум, заблокировали работу Совбеза, участие РМ в качестве наблюдателя при ЕАЭС, запугивают экспортеров в РФ, обманывают молдаван, уговаривая не возвращаться в РМ для получения амнистии;

13. Прячут от президента приглашения для участия на заседания ООН, и т.д;

14. Запугивают и заводят уголовные дела на граждан, которые в той или иной форме сотрудничали с президентом;

15. Пытались оболванить граждан, заявляя, что Додон с Плахотнюком. 

Толкают эту чушь и сама ДПМ, и все лакеи ДПМ – ПКРМ, ШОР…Цель – дискредитировать президента, уничтожить ПСРМ, чтобы привести к власти ТРИНОМ олигархов, то есть, Воронина, Шора, Плахотнюка.

Вопрос: а если президент и ПСРМ – партнеры ДПМ, то почему они лишили его полномочий, запретили участвовать в выборах, устроили ДТП, бойкотируют, запугивают его людей?

Ответ очевиден: потому что он не партнер, а оппонент. И потому что он с Путиным, а они с Госдепом.

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