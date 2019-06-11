“Потомки Штефана” поддерживают новую политическую власть (DOC)

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Молодёжное движение “Потомки Штефана” решительно осуждает установившееся в нашей стране двоевластие и неуверенность в завтрашнем дне, спровоцированные бывшей властью и Демократической партией.

В своём заявлении члены движения осуждают последние решения Конституционного суда, требуя отставки его членов. Кроме того, “Потомки Штефана” призывают ДПМ “осознать всю тяжесть своих действий и опасность, которую они создают в результате социальных волнений и блокирования государственных институтов, и действовать в духе демократии, мирно передав политические рычаги новой власти”.

– Мы повторяем, что национальная и международная поддержка новой власти в Кишинёве не может быть проигнорирована какой-либо партией, политиком или политической группой. Республика Молдова переживает неспокойный политический период, и наш призыв к политикам состоит в том, чтобы как можно скорее положить ему конец. Народ ожидает от политиков не политической войны, а эффективности. Нам нужно национальное единство, а не ненависть, нам нужно социальное единство, а не политический раскол, – говорится в документе.

В то же время члены движения призывают граждан страны объединиться “вокруг национальных интересов молдавского народа и против олигархии”, пишет noi.md.