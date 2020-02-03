“Потолок” цен на топливо в Молдове будет снова устанавливать НАРЭ

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Максимальную стоимость топлива в Молдове будет снова устанавливать Национальное агенство по регламентированию в энергетике. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику.

По его словам, было принято решение вернуться к прежней практике, когда “потолок” цен на бензин и дизельное топливо раз в две недели устанавливало НАРЭ.

– Как вы знаете, мы создали правительственную комиссию, которая наблюдает за изменениями цен на рынке. Мы провели анализ эффектов внесения поправок в закон о НАРЭ. Напомню, сейчас цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ устанавливаются экономическими агентами, а не НАРЭ. Мы не думаем что это хорошая практика. Закон сейчас регламентирует лишь рентабельность в 10%, но у нас нет никаких рычагов, чтобы видеть из затраты. Таким образом, у них есть пространство для маневра, если говорить о повышении цен. Да, бывают и снижения цен, как на прошлой неделе, например, но мы хотим, чтобы всё было обосновано, – пояснил премьер.