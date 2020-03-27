Потянулся за сигаретами и сбил пешехода: ДТП произошло в Бендерах

Потянулся за сигаретами и сбил пешехода: ДТП произошло в Бендерах

В районе моста через реку Днестр водитель автомобиля Renault наехал на пешехода. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пострадавший шёл по обочине проезжей части и катил велосипед. У двухколёсного транспорта были катафоты, но водитель отвлёкся, потянувшись за сигаретами, в результате чего машину вильнуло вправо.

Пешехода с переломом ноги доставили в больницу. Водитель автомобиля был трезв. Ведётся разбирательство.

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