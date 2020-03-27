Потянулся за сигаретами и сбил пешехода: ДТП произошло в Бендерах

0

В районе моста через реку Днестр водитель автомобиля Renault наехал на пешехода.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пострадавший шёл по обочине проезжей части и катил велосипед. У двухколёсного транспорта были катафоты, но водитель отвлёкся, потянувшись за сигаретами, в результате чего машину вильнуло вправо.

Пешехода с переломом ноги доставили в больницу. Водитель автомобиля был трезв. Ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.