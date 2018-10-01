Потянул на себя чайник и обжегся: годовалый малыш госпитализирован в Тирасполе

Потянул на себя чайник и обжегся: годовалый малыш госпитализирован в Тирасполе

Годовалый малыш с термическими ожогами лица, шеи и передней поверхности грудной клетки I и II степеней был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка. О пациенте медики сообщили в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства было установлено, что телесные повреждения ребёнок получил дома около трёх часов дня. Пока 32-летняя мама жарила рыбу у плиты, он потянул на себя чайник, стоявший на подоконнике. Чайник был наполнен горячей водой.

Обстоятельства выясняются.

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