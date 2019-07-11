Потерявшегося в Бельцах 3-летнего малыша нашли полицейские (ВИДЕО)

Потерявшегося в Бельцах 3-летнего малыша нашли полицейские (ВИДЕО)

Вчера, 10 июля, патрульные из Бельц получили сообщение о том, что в городе потерялся 3-летний ребёнок. Национальный инспекторат патрулирования северного региона мобилизовал всех сотрудников для того, чтобы найти малыша.

По данным пресс-службы НИП, два патрульных полицейских, которые возвращались с работы домой, заметили на улице Конева ребёнка, который соответствовал описанию разыскиваемого. Позже было установлено, что это, действительно, пропавший ребёнок, которого разыскивает семья. Малыша отвезли домой.

В связи с этим НИП призывает родителей внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

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