Потерял паспорт – заплати долг: жительница Кишинёва получила повестку в суд за неуплату кредита, взятого на основе утерянного паспорта (ВИДЕО)

Жительница столицы оказалась в весьма неприятной ситуации спустя 5 лет после утери удостоверения личности – на её имя было взято несколько кредитов на общую сумму в 20 тысяч леев. Теперь женщина получила повестку в суд за их неуплату.

По словам жертвы мошенников, паспорт был утерян в далёком 2013 году, и этот инцидент был уже давно забыт, однако только спустя 5 лет женщине стало известно, что у неё имеются долги в двух микрофинансовых компаниях. В связи с неуплатой кредитов, взятых на основе её документа, женщина получила повестку в суд. Примечательно, что её старый паспорт считается недействительным согласно базе данных Агентства госуслуг, однако это не помешало микрофинансовым компаниям предоставить кредит, передаёт protv.md.

– Я подозреваю, что у меня есть и другие кредиты в других компаниях, потому что очень просто оформить денежный заём через Интернет, отправив копию паспорта по Viber, – говорит жертва мошенников, которая пожелала не раскрывать своего имени.

По её словам, мошенник заключил кредиты летом текущего года. Об этом женщина узнала несколько дней назад, когда ей пришла повестка в суд.

– Первый кредит был оформлен на 5 тысяч леев, уже плюс выплаты за неустойку в размере 2 800 леев. На второй кредит, оформленный в другой компании, был куплен телефон за 13 000 леев, – сообщила жительница столицы.

Представители самих компаний сообщили женщине, что они предоставляют своим клиентам возможность оформить кредит он-лайн, а в заём денежные средства передаются через “Почту Молдовы”. Таким образом, удостоверение личности, на основе которого был оформлен кредит, необходимо предъявить сотруднику почты.

Жертва мошенников обратилась с проблемой к сотрудникам полиции, которые в свою очередь возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По словам адвокатов, если дело не разрешится, то потерпевшая имеет право подать в суд на фирмы, которые выдали кредит на основании недействительного удостоверения личности.