Потенциальный убийца: очередной пьяный водитель попался столичной полиции (ВИДЕО)

Потенциальный убийца: очередной пьяный водитель попался столичной полиции (ВИДЕО)

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что по бул. Дачия в направлении улицы Букурешть странным образом и с нарушением ПДД движется автомобиль Volkswagen Passat. Водитель, который уведомил полицию, продолжил преследование нарушителя до приезда инспекторов.

Прибывший к месту патруль остановил автомобиль, за рулём которого находился 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пишет unimedia.info. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 1,25 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На имя задержанного было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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