Потасовка у гостиницы “Național”: один нетрезвый столкнул другого в фонтан

Потасовка у гостиницы “Național”: один нетрезвый столкнул другого в фонтан

30-летний мужчина попал в больницу после конфликта с 41-летним. Инцидент произошел минувшим вечером перед заброшенным зданием бывшей гостиницы “Național” в центре Кишинева. 

По словам правоохранителей, мужчины не были знакомы, но оба были пьяны. Между ними завязалась потасовка, в результате которой один из них столкнул второго в фонтан.

Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали. На его имя возбуждено уголовное дело за хулиганство, пишет deschide.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md