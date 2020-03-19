Потасовка у гостиницы “Național”: один нетрезвый столкнул другого в фонтан

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30-летний мужчина попал в больницу после конфликта с 41-летним. Инцидент произошел минувшим вечером перед заброшенным зданием бывшей гостиницы “Național” в центре Кишинева.

По словам правоохранителей, мужчины не были знакомы, но оба были пьяны. Между ними завязалась потасовка, в результате которой один из них столкнул второго в фонтан.

Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали. На его имя возбуждено уголовное дело за хулиганство, пишет deschide.md.

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