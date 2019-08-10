Посылки, доставляемые через международные почтовые отправления, будут облагаться налогами

Посылки, доставляемые через международные почтовые отправления, будут облагаться налогами

Налоговый режим, применяемый к товарам, импортируемым посредством международных почтовых отправлений, будет пересмотрен. Так, налоговые и таможенные льготы будут применяться только к товарам, не превышающим лимит стоимости в 200 евро и не имеющим коммерческого характера.

Как пишет ipn.md, поставлена цель постепенно гармонизировать практики с принятыми в ЕС, где в настоящее время лимит стоимости, применяемый к почтовым отправлениям данного типа, составляет 22 евро. В то же время, в некоторых соседних странах, например, на Украине, лимит стоимости равен 100 евро.

Данная налоговая мера имеет своей целью соблюдение принципа налоговой справедливости и поступление дополнительных доходов в бюджет, пишет источник.

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