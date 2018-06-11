Посылка попала в чужие руки: в Рыбнице нашли злоумышленницу, присвоившую себе чужое имущество

Мужчина, который должен был передать неизвестной ему рыбничанке 100 долларов и продукты, отдал посылку в руки злоумышленницы, которая в свою очередь не сообщила об ошибке.

По данным МВД Приднестровья, в милицию с жалобой обратилась 28-летняя жительница Рыбницы. Она рассказала, что посылка, которую ей передали родственники из-за рубежа, так и не попала ей в руки. По словам потерпевшей, ей передали 100 долларов и продукты.

В ходе расследования милиционеры выяснили, что посылку должен был доставить гражданин, не знавший получательницу в лицо. Подойдя по указанному адресу, мужчина отдал имущество женщине, сидевшей на скамейке, не убедившись, что оно предназначалось именно ей. Злоумышленница в свою очередь не призналась в том, что произошла ошибка и забрала чужое имущество.

В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли правонарушительницу. Ею оказалась 50-летняя местная жительница. Продукты и 100 приднестровских рублей милиционеры нашли у неё дома, валюту она обменяла и растратила. По факту кражи ведётся разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.