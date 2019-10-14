Поступок, достойный уважения: житель столицы не разрешил пьяному водителю сесть за руль, отобрав у него ключи (ВИДЕО)

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Житель столицы предотвратил вероятную трагедию. Он остановил пьяного водителя, который уже завёл мотор и планировал выехать на улицы столицы, после чего отобрал у него ключи.

По словам мужчины, остановившего пьяного водителя, инцидент произошёл во дворе жилого дома в секторе Рышкановка. Пьяный в стельку мужчина хотел доехать на автомобиле в сектор Ботаника, передаёт protv.md.

Водитель сел за руль, завёл мотор и хотел тронуться с места, но мужчина, который увидел, в каком он состоянии находится, остановил его. Он отобрал у пьяного автомобилиста ключи и вызвал полицию. Правоохранители установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось на тот момент 1,28 г/л алкоголя.

Обстоятельства инцидента выясняются.