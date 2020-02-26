“Поступит в ближайшие недели”: президент и премьер рассказали о российском кредите для Молдовы (ВИДЕО)

“Поступит в ближайшие недели”: президент и премьер рассказали о российском кредите для Молдовы (ВИДЕО)

Кредит от РФ поступит в нашу страну в ближайшие недели. Деньги направят на инфраструктурные проекты, главным образом – на ремонт дорог. Об этом в рамках “Прямой линии” заявил президент Игорь Додон. 

– Кредит будет предоставлен, по меньшей мере, на 10 лет. Проценты еще обсуждаются, но они будут в пределах +/- 2%, – сказал Додон.

О российском кредите в рамках передачи на частном телеканале рассказал и премьер Ион Кику. По его словам, эти деньги будут направлены для развития инфраструктуры страны, а не для текущих расходов, как это практиковалось прежними властями. Глава правительства подтвердил, что первый транш ждут в ближайшие недели, и заверил, что процесс предоставления этого кредита будет максимально прозрачным.

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