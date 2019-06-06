Забавы ради: приднестровец по неосторожности выстрелил себе в ногу

Забавы ради: приднестровец по неосторожности выстрелил себе в ногу

Инцидент произошёл 5 июня в одном из частных домовладений в селе Глиное Григориопольского района. Сельчанин по неосторожности выстрелил себе в ногу из пневматического пистолета.

Как пишет mvdpmr.org, пострадавший сам обратился за медицинской помощью в районную больницу. О пациенте врачи сообщили правоохранителям.

В ходе разбирательства было установлено, что 37-летний житель села во дворе своего дома стрелял по пустым жестяным банкам из пневматического пистолета. Не разрядив оружие, мужчина стал проверять работу ударно-спускового механизма. В результате произошёл выстрел. Пуля застряла в бедре. Извлекать её пришлось хирургическим путём.

Пневматический пистолет был изъят и направлен на исследование. Обстоятельства инцидента выясняются.

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