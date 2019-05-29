Пострадавшую в страшном ДТП в Опачь срочно доставили на вертолёте в Кишинёв

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16-летняя девочка, которая пострадала в результате аварии, произошедшей 27 мая в селе Опачь, была сегодня перевезена из больницы Каушан в столичный Институт матери и ребёнка.

Несовершеннолетнюю доставили в Кишинёв, так как ей необходимо провести переливание крови. По словам представителей Районной больницы Каушан, 27 мая пациентка поступила к ним в состоянии шока, а также с ушибами костей таза и множественными переломами. В результате интенсивной терапии девочка была выведена из шокового состояния, а жизненно важные функции были стабилизированы, передаёт publika.md.

Напомним, что ДТП произошло 27 мая при въезде в село Опачь Каушанского района. 19-летний парень с девушкой в возрасте 16 лет ехали на мотоцикле Giantico. На повороте водитель потерял контроль над управлением, транспортное средство слетело с дороги и врезалось в бетонный столб. В результате удара мотоцикл воспламенился. Водитель скончался на месте, а его пассажирку в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу Каушан и поместили в отделение реанимации.