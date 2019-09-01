Пострадавшую в ДТП в Румынии молдаванку доставили в Кишинёв (ВИДЕО)

Пострадавшую в ДТП в Румынии молдаванку доставили в Кишинёв (ВИДЕО)

Накануне Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям принял участие в специальной миссии SMURD в Румынии. Спасатели перевезли травмированного человека из соседней страны в молдавскую столицу.

32-летняя женщина пострадала в результате аварии. Молдавские спасатели прибыли в Сучаву для того, чтобы забрать ее. На протяжении пути за состоянием пациентки постоянно следили врачи.

В Молдове женщину госпитализировали в больницу имени Тома Чорбэ. По информации ГИЧС, это седьмая по счету трансграничная наземная операция SMURD с начала этого года.

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