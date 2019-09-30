Пострадавший в страшном ДТП в Единцах молодой человек скончался в реанимации

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Ещё один человек, который пострадал в аварии, произошедшей в минувшую среду, скончался в реанимации. Речь идёт о 22-летнем молодом человеке, который находился в районной больнице в крайне тяжёлом состоянии.

По данным врачей, в больнице на данный момент проходят лечение ещё двое пострадавших в том дорожно-транспортном происшествии. Речь идёт о 20-летней женщине, которая управляла одним из автомобилей. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в травматологическое отделение. Сейчас её жизни ничего не угрожает, передаёт publika.md.

Кроме этого, в отделении интенсивной терапии находится 23-летний молодой человек. Он находится в тяжёлом состоянии, поэтому врачи намерены сегодня доставить его в Кишинёв с помощью службы Aviasan. По данным врачей, пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что серьёзная авария произошла в среду, 25 сентября, возле села Александрены Единецкого района. На дороге столкнулись BMW и Volkswagen. Согласно предварительным выводам полиции, виновной в аварии является женщина-водитель BMW, которая не справилась с управлением. В результате ДТП второй водитель и один пассажир скончались на месте, а женщина, управлявшая BMW, и ещё двое пассажиров были доставлены в больницу.

Органы правопорядка ждут окончательных результатов анализов, чтобы установить виновного в ДТП.