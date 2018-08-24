Пострадавший в смертельном ДТП в Штефан Водэ ребенок до сих пор в тяжелом состоянии

Пострадавший в смертельном ДТП в Штефан Водэ ребенок до сих пор в тяжелом состоянии

4-летний малыш, оставшийся круглой сиротой, находится в реанимационном отделении Центра матери и ребенка в Кишиневе.

Напомним, трагическая авария с участием трех транспортных средств произошла в ночь на 22 августа на трассе R-30 между селом Попяска и городом Штефан Водэ.

Трактор, в который сзади врезался автобус, имел прицеп, на котором не было огней. Вылетевший на встречную полосу от удара спецтранспорт сшиб Peugeot, в котором ехали супруги с ребенком. В итоге 4-летний малыш, который также тяжело травмирован, остался круглым сиротой.

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