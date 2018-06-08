Пострадавший от удара молнии в Гагаузии пастух рассказал, что произошло в тот злополучный день (ВИДЕО)

По словам молодого человека, в тот момент, когда ударила молния, он перестал чувствовать ноги и тело, а в глазах всё побелело.

Ранее мы сообщали, что в Копчаке в результате удара молнии пострадал пастух Григорий Люцкан, и погибло стадо овец. Про таких, как Григорий, говорят: «Родился в рубашке». Он не получил серьёзных травм и на сегодняшний день уже рассказывает на камеру о том, что именно произошло в тот злополучный день. Эксклюзивное интервью с пострадавшим и свидетелями происшествия опубликовал на своей странице оператор Moldova1 в Комрате Анатолий Унгуряну.

Так, по словам пастуха, когда началась гроза, он пас овец недалеко от Ялпуга. Когда начался дождь, овцы спрятались под одним деревом, а пастух стоял под другим.

– Когда ударила молния, всё вокруг побелело и я оцепенел: не чувствовал ног и тела. Потом я услышал, как кричат животные. Когда я посмотрел в их сторону, то увидел, что все овцы уже лежали мёртвыми, только несколько остались в живых, – рассказал Григорий Люцкан.

В результате удара молнии погибло 43 овцы, а 10 выжили. Молодой пастух получил ожог ноги.

Первую помощь пострадавшему оказали свидетели происшествия, которые, возвращаясь домой, заметили обездвиженного пастуха. Они сразу же отвезли его в районную больницу Чадыр-Лунги.