Пострадавшие от несчастного случая на работе смогут получать увеличенное пособие

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Граждане, пострадавшие от несчастного случая на рабочем месте или от профессиональной болезни, смогут получать пособие в размере 100% от средней заработной платы, которую они получают. Соответствующий законопроект разработали социалисты.

Согласно документу, все виды пособий по временной нетрудоспособности будут рассчитываться на основе застрахованного дохода, полученного за последние 12 месяцев. Авторы проекта отметили, что его реализация не требует дополнительных расходов, при этом будет обеспечен единообразный расчёт социальных пособий.

В настоящее время, пишет moldpres.md, ежемесячный размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается дифференцировано, в зависимости от продолжительности страхового стажа или болезни, от которой страдает гражданин.