Пострадавшего в страшном ДТП в Румынии гражданина Молдовы доставили в Кишинев (ВИДЕО)

Пострадавшего в страшном ДТП в Румынии гражданина Молдовы доставили в Кишинев (ВИДЕО)

Вечером 13 августа служба SMURD доставила в Кишинев второго гражданина нашей страны, пострадавшего в ДТП, произошедшем 31 июля в румынской Ораде. На протяжении всего перелета специалисты непрерывно следили за состоянием 30-летнего мужчины, получившего в аварии различные травмы. 

По прилету его доставили в Больницу скорой помощи для дальнейшего лечения.

ГИЧС напоминает, что ДТП произошло 31 июля вблизи села Уйляку де Криш уезда Бихор. В результате аварии два человека скончались, еще двое, граждане РМ, были госпитализированы.

 

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