Пострадавшего в серьёзном ДТП в Буджаке младенца выписали из больницы

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Четырёхмесячного ребёнка, который пострадал в аварии в селе Буджак, выписали из больницы.

После ДТП у младенца были зафиксированы различные травмы. С помощью санавиации его доставили в отделение нейрохирургии Центра матери и ребёнка в Кишинёве.

В больнице ребёнку был поставлен предварительный диагноз – линейный перелом височной кости, который впоследствии не подтвердился, сообщает gagauzinfo.md. В удовлетворительном состоянии его выписали домой.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, на въезде в село Буджак Комратского района произошла авария. Автомобиль Audi A6 врезался в дерево. Травмы получили три человека – водитель, его супруга и их ребёнок.