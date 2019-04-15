Пострадавшая от взрыва газа жительница Сынжерейского района была доставлена в Кишинёв экипажем SMURD (ФОТО)

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Сегодня, 15 апреля, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 63-летней жительницы села Кишкэрень Сынжерейского района, которая на прошлой неделе получила ожоги I и II степени в результате взрыва газа.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавшая была доставлена вертолётом в Кишинёв. Во время перелёта за её состоянием следили врачи и парамедики команды SMURD. Никаких осложнений и ухудшения состояния во время перелёта зафиксировано не было. После прибытия в Кишинёв врачи скорой помощи доставили пострадавшую в Республиканский ожоговый центр.

По данным ГИЧС, женщина получила ожоги 10 апреля в результате взрыва газа, который произошёл в её доме. Согласно полученной информации, трагедия произошла в пристройке дома из-за утечки газа из баллона.

Стоит отметить, что с начала текущего года SMURD провёл 5 воздушно-медицинских операций в Молдове.