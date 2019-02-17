“Постояли в сторонке и ушли”: демократы сбежали со встречи с гражданами, куда пришел социалист (ВИДЕО)

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Вчера совпали встречи с гражданами двух кандидатов по одномандатному округу №25. Социалист Александр Одинцов и демократ Виктор Мындру намеревались пообщаться с жителями домов по улице Ломоносова, 38 и 40.

Однако, увидев на месте социалиста, демократ так и не решился подойти туда, где была намечена встреча.

– Они решили постоять в сторонке у соседнего дома. И, спустя почти 40 минут, попросту ушли, обойдя дом с другой стороны! Жаль, так как жителей собралось много, и они желали задать вопросы обоим кандидатам. Я искренне ответил на все вопросы людей, – рассказал Одинцов.

По его словам, на встречу пришли также жители соседнего дома по улице Георге Асаки, 63, где, якобы, демократы отремонтировали лестницу и даже разместили фото в своем предвыборном ролике.

– Они также хотели спросить за ремонт, ведь его делали сотрудники ЖЭКа за счет жителей, – поведал социалист.