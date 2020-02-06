Поставщиков медицинских и фармацевтических услуг обяжут отчитываться о расходах

Поставщиков медицинских и фармацевтических услуг обяжут отчитываться о расходах

Поставщики медицинских и фармацевтических услуг будут обязаны публиковать на своих официальных веб-страницах информацию о расходах. Проект закона на этот счёт одобрил сегодня парламент.

Все поставщики медицинских услуг должны публиковать информацию о расходах в течение 15 рабочих дней, передаёт moldpres.md. Речь идёт о контрактах на оказание медицинской помощи, приложениях к ним и дополнительных соглашениях, а также о контрактах на выдачу компенсированных лекарств из фондов обязательного медицинского страхования.

Также будут публиковаться полные решения Совета директоров госпровайдеров медицинских и фармацевтических услуг, ежегодные отчёты об объёме медицинской и фармацевтической помощи, предоставляемой по каждому спектру и видам услуг, заключённым с НМСК, и о расходах финансовых средств, полученных от НМСК на оказание услуг.

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