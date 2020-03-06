Поставщики почтовых услуг смогут предоставлять платёжные услуги и выпускать электронные деньги

Поставщики почтовых услуг смогут предоставлять платёжные услуги и выпускать электронные деньги

Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в законе о почтовой связи, был принят сегодня парламентом во втором чтении.

Изменённый закон будет регулировать как деятельность в области почтовой связи почтовых операторов, независимо от их формы собственности, так и механизм финансирования универсальной почтовой службы в условиях, гарантирующих постоянное предоставление этой услуги. Также будут внедрены принципы формирования тарифов, устанавливаемые поставщиками почтовых услуг. Они должны быть ориентированы на затраты и стимулировать предоставление эффективной универсальной почтовой услуги, пишет moldpres.md.

В то же время, предлагается ввести в закон понятие “электронные почтовые услуги”. Поставщики почтовых услуг будут иметь право предоставлять услуги оплаты и выпуска электронных денег.

Кроме того, в проект включены дополнительные положения, касающиеся использования персональных данных. Так, поставщики почтовых услуг будут обрабатывать только личные данные, необходимые в соответствии с законом о защите личных данных.

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