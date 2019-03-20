Поставщики электроэнергии просят пересмотра тарифов для населения

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Компании по поставке и распределению электроэнергии требуют от Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы после подписания контрактов на поставку на период с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года. НАРЭ опубликовало на своей официальной странице запросы энергетиков для первоначальных консультаций , передает moldpres.md.

Как отмечает источник, предприятие с иностранным капиталом «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» требует учесть, что цена на приобретение энергии увеличилась на 2%, объем поставляемой энергии снизился на 7% по сравнению с прошлым годом, уровень инфляции составляет 4,9%, а также принять во внимание транспортные тарифы и другие показатели. Таким образом, компания «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» ходатайствует повысить тарифы для бытовых потребителей на один бан, с 179 банов за 1 кВт/час до 180,25 банов/кВт/час. А для потребителей, чьи установки подключены к распределительным электросетям среднего напряжения 6-10 кВ, – установить тариф в размере 161,25 банов/ кВт/час. Также акционерное общество «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» требует повысить на 18 банов тариф на электроэнергию, поставляемую населению, до 209 банов за один кВт/час.

Последняя корректировка тарифов на электроэнергию была произведена Национальным агентством по регулированию в энергетике 15 июня 2018 года, когда после дебатов на открытом заседании было принято решении снизить тарифы на электроэнергию в среднем на 10%. Цена на электроэнергию, поставляемую «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» для бытовых потребителей, была установлена на уровне 179 банов за кВт/час, по сравнению с предыдущей в 199 банов. Для бытовых потребителей севера страны, клиентов компании «Furnizare Energie Electrică Nord», тариф был снижен с 212 банов за кВт/ч до 191 бана.

НАРЭ представило на первоначальную консультацию также заявку на корректировку тарифа распределительной компании «RED Union Fenosa» и тарифа на поставку, запрошенного центральным поставщиком «Energocom».