Поставщикам электричества, газа, тепла и воды ЗАПРЕЩЕНО отключать услуги за просрочку оплаты

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Жителей страны, которые не смогут вовремя рассчитаться по счетам за коммунальные услуги, от них не отключат. НАРЭ запретило владельцам всех лицензий, регулируемых Агентством, приостанавливать путем отключения подачу предоставляемых услуг и применять штрафы в случае просрочки оплаты потребителями.

Речь идет о счетах за электричество, отопление, газ и воду. Данная мера будет действовать на протяжении всего периода ЧП. В НАРЭ уточнили, что исключением могут стать только ситуации, когда отключение имеет цель избежать угрозы жизни и здоровью людей или повреждения имущества.

В то же время в указанный период поставщики имеют право выставлять ежемесячные фактуры согласно приблизительным подсчетам, основанным на среднесуточном потреблении, зарегистрированном в аналогичный календарный период прошлого года. По завершении режима ЧП операторы должны будут сделать перерасчет с учетом показаний счетчиков.

Вместе с тем НАРЭ рекомендует тем гражданам, у которых есть возможность оплатить счета онлайн, сделать это во избежание образования задолженностей.

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