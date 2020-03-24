Поставщикам электричества, газа, тепла и воды ЗАПРЕЩЕНО отключать услуги за просрочку оплаты

Поставщикам электричества, газа, тепла и воды ЗАПРЕЩЕНО отключать услуги за просрочку оплаты

Жителей страны, которые не смогут вовремя рассчитаться по счетам за коммунальные услуги, от них не отключат. НАРЭ запретило владельцам всех лицензий, регулируемых Агентством, приостанавливать путем отключения подачу предоставляемых услуг и применять штрафы в случае просрочки оплаты потребителями. 

Речь идет о счетах за электричество, отопление, газ и воду. Данная мера будет действовать на протяжении всего периода ЧП. В НАРЭ уточнили, что исключением могут стать только ситуации, когда отключение имеет цель избежать угрозы жизни и здоровью людей или повреждения имущества.

В то же время в указанный период поставщики имеют право выставлять ежемесячные фактуры согласно приблизительным подсчетам, основанным на среднесуточном потреблении, зарегистрированном в аналогичный календарный период прошлого года. По завершении режима ЧП операторы должны будут сделать перерасчет с учетом показаний счетчиков.

Вместе с тем НАРЭ рекомендует тем гражданам, у которых есть возможность оплатить счета онлайн, сделать это во избежание образования задолженностей.

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