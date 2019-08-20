Поставляли экстази в ночные клубы: за незаконный оборот наркотиков задержаны три человека (ВИДЕО)

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Трое молодых людей были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ в крупных и особо крупных размерах.

Наблюдение за подозреваемыми велось около месяца. За это время были проведены две контрольных закупки. В результате были задержаны жители Каларашского района в возрасте от 19 до 25 лет.

В ходе обысков в домах задержанных и автомобиле полиция обнаружила и изъяла 229 таблеток экстази, средства для упаковки наркотических веществ, меченые купюры, а также мобильные телефоны, используемые в преступных целях. Наркотики предназначались для продажи в ночных клубах столицы. Предполагаемая прибыль могла составить более 60 000 леев.

В настоящее время подозреваемые находятся под арестом на 30 дней. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.