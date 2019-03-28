Постановление КС об утверждении результатов выборов опубликуют в «Monitorul Oficial»

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Постановление Конституционного суда об утверждении результатов парламентских выборов 24 февраля 2019 года и о признании мандатов избранных депутатов будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial».

Решение КС было вынесено 9 марта и предусматривает утверждение парламентских выборов от 24 февраля и мандатов избранных депутатов. Кроме того, этим же документом КС утвердил списки альтернативных кандидатов, пишет moldpres.md.

Напомним, что в парламент по результатам выборов прошли Партия социалистов, у которой наибольшее количество мандатов – 35, Демократическая партия с 30 депутатами, блок “Акум” с 26 депутатами, партия “Шор” с 7 депутатами и 3 независимых народных избранника. Парламент X-го созыва был законно сформирован 21 марта, а затем были созданы и парламентские фракции.