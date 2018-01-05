Пост сдан! Рецепты рождественских блюд от священнослужителей

7 января православные верующие разговеются после многодневного воздержания.
Рождественский пост – второй по продолжительности после Великого. Он всегда длится сорок дней и заканчивается после ночной Рождественской службы. Те, кто строго выдержал этот пост, с чистой совестью могут позволить себе поставить на стол традиционного гуся или молочного поросёнка.
Курник
Рецепт от Протоиерея Дмитрия Кадомцева, настоятеля храма Скоропослушница в Верхней Санарке.
Для теста
- Сметана 250 гр
- Яйцо 1 шт
- Маргарин 125 гр
- Соль
- Сода 0,5 ч.л.
Ингредиенты густо замесить (маргарин заранее растопить). Разделить тесто на четыре части.
Три четвёртых массы раскатать в большой сочень и положить на сковороду с высокими бортиками и толстым дном, так, чтобы тесто сильно свешивалось за края, потом это будут бока курника. Из оставшегося куска теста раскатать «крышечку».
Начинка
Большие куски курицы с косточками посолить, поперчить, обжарить на большом огне, чтобы получилась корочка, но не до готовности. В остатке жира – обжарить лук. Лук выложить первым слоем, затем куски курицы, сверху остатки лука, весь жир, сок вылить туда же. Закрыть «крышечкой», защипать, в середине сделать отверстие. Если сока со сковороды будет мало, добавить в начинку куриный бульон. Печь в духовке на медленном огне до золотистого цвета.
«Этот рецепт – на одну порцию. В нашей семье шесть детей, поэтому курник мы печём в двойной или даже тройной порции. Как показывает практика, на второй день пирог даже вкуснее», – отмечет протоиерей.
Старинный рецепт манника
- Манная крупа 220 гр
- Сметана 250 гр
- Яйцо 3 шт
- Сахар 200 гр
- Мука 160 гр
- Сливочное масло
- Сода
Манку замочить в сметане на ночь. На следующий день яйца взбить с сахаром, добавить муку, половину стакана растопленного сливочного масла, 1/3 ч.л. соды – смешать всё с замоченной крупой. Форму застелить фольгой, печь в духовке при температуре 230 градусов. Готовность проверить палочкой.
Рыбный бульон с пирожком
Рецепт Матушки Феодосии (Новгородцевой) и сестёр женской обители в селе Булзи.
- Рыба
- Лук репчатый 2 шт
- Морковь 3 шт
- Помидоры
- Яйцо
- Укроп свежий
Положить в кастрюлю большой кусок рыбы (если рыба хорошая, например, сёмга, можно с головой), нечищеные луковицы и морковь. Ингредиенты посолить и сварить.
Потом вытащить рыбу, отделить от костей, морковь нарезать мелкими кубиками, лук убрать. Бульон процедить, положить в него рыбу и морковь. Обязательный ингредиент – помидоры: свежие или соленые. Они придают супу лёгкую кислинку. Немного поварить до размягчения помидоров. Этот бульон обязательно подавать с пирожком. Лучше всего – с рисовой начинкой. Еще хорошо положить в тарелку половину вареного яйца и мелко нарезанную зелень укропа.
«Большая компания»
Рецепт Валентины Степановны и Марины Николаевны, поваров челябинской епархии.
- Мясо (говядина, свинина, курица – по желанию)
- Лук репчатый
- Помидоры
- Морковь
- Картофель
- Квашеная капуста
- Баклажаны
- Грибы
- Кабачок
Нарезать мясо небольшими кусочками, обжарить на сковороде с луком и помидорами. Немного потушить. Выложить продукты слоями в жаровню, казан или другую посуду с толстым дном.
Сначала – мясо, потом тёртую морковь, овощи (кабачок, баклажаны, грибы), нарезанный плоскими кружочками картофель, самым верхним слоем – квашеную капусту.
Добавить немного воды для сочности, посолить, поперчить.
Тушить блюдо до готовности, не перемешивая ингредиенты. Слить оставшуюся жидкость. Накрыть жаровню большим блюдом и быстрым движением перевернуть содержимое. Капуста окажется внизу, мясо – сверху.