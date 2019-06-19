Пост сдай!

0

Об инициировании кадровой зачистки в столичной мэрии

Со сменой руководителей правительственных структур кишинёвские советники требуют добровольной отставки с занимаемых постов и первых лиц муниципалитета.

На слуху у всех

Вторую неделю политическая ситуация РМ находится в центре внимания многих стран. Демократы, не желавшие отказаться от власти даже после того как была создана коалиция между ПСРМ и блоком ACUM, были избраны спикер парламента, премьер-министр и утверждён новый состав правительства, сдали позиции только после визита в офис ДПМ посла США в РМ. После разговора с дипломатом правительство Филипа подало в отставку. Протестующие, блокировавшие входы во все правительственные учреждения, стали сворачивать палаточные городки, министерские работники – покидать насиженные места.

Правительство Майи Санду уже начало чистку кадров с чиновников, которые нарушили действующее законодательство Молдовы. Были отправлены в отставку начальник Генерального инспектората полиции, его заместитель. Угроза увольнения висит над руководителями Генпрокуратуры, НЦБК и ряда других госструктур.

«Муниципальный совет Кишинёва объявил о недоверии так называемому и. о. мэра Руслану Кодряну и вице-примару Нистору Грозаву! Проявите уважение, если оно осталось, к жителям города и подайте самостоятельно в отставку!»

Идите с миром!

Одновременно с чисткой кадров в правительственных структурах началась работа по отправке в отставку руководителей муниципальной исполнительной власти. Фракция социалистов в муниципальном совете Кишинёва (МСК) в минувшую субботу, 15 июня, попыталась созвать заседание местного законодательного органа, чтобы обсудить социально-политическую обстановку в стране и целесообразность дальнейшего пребывания в своих креслах и. о. мэра Руслана Кодряну и вице-мэра по вопросам строительства Нистора Грозаву. Тем более что заседания МСК уже не проводятся с января. Но и на этот раз не удалось набрать кворум для проведения экстренного заседания, поэтому фракция ПСРМ выступила с заявлением для прессы, потребовав от Р. Кодряну и Н. Грозаву уйти добровольно в отставку. К слову, над Н. Грозаву угроза увольнения висит уже несколько лет, но каждый раз он умудрялся выкрутиться из сложных ситуаций.

«Муниципальный совет Кишинёва объявил о недоверии так называемому и. о. мэра Руслану Кодряну и вице-примару Нистору Грозаву! Проявите уважение, если оно осталось, к жителям города и подайте в отставку!» – написал позже на своей странице в соцсети советник-социалист Никита Цуркан.

Кресло не отпускает

Что касается Руслана Кодряну, то его деятельность в должности временного градоначальника давно вызывает вопросы у муниципальных советников. Врио мэра раздражает большинство местных избранников тем, что реализует только «показательные» проекты, естественно, ради галочки, и размещает на своей странице в соцсетях многочисленные селфи.

Кодряну ответил на требование об отставке постом в соцсетях. Сначала покритиковав своего предшественника Д. Киртоакэ и его команду за работу напоказ, за разрушенные детские площадки, проданные детсады, развал медицины, за нецелесообразно потраченные денежные средства на ремонт дорог, заявил, что не держится за занимаемую должность.

«Я не держусь за кресло мэра и не использовал его в течение года, потому что был рядом с гражданами… До местных выборов я закончу все начатые проекты», – написал Р. Кодряну в соцсети.

Многие горожане живо откликнулись на инициативу фракции социалистов. Люди писали в комментариях к посту и призывали советников идти до конца и не допустить, «чтобы места этих чиновников заняли те, кто продолжит реализовывать применяемые ими схемы». «Невелика потеря. Кодряну, кроме как воровать проекты и фотографироваться, ничего не умеет», «Правильно, наведите порядок и в мэрии, чтобы избавиться от грязи», «Ой, как хорошо! Началась чистка и среди госслужащих», – таким образом кишинёвцы отреагировали на декларацию фракции ПСРМ.

Анастасия Погодина