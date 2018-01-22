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Посольство США в Молдове осталось без фондов для продолжения работы

Посольство США в Молдове осталось без фондов для продолжения работы

Об этом сообщается на официальном сайте американского диппредставительства.

Тем не менее, консульские и визовые услуги будут предоставляться посольством США в полном объеме.

Отсутствие фондов коснется администрирования сайта посольства. Так, согласно сообщению, информация на нем не будет обновляться до тех пор, пока не будет восстановлена полноценная деятельность. Исключение составляют срочные сообщения.

Многие ведомства США приостановили свою работу из-за того, что конгресс не смог согласовать проект бюджета на 2018 год.

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