Посольство США “оценило” решение правительства разрешить строительство нового офиса на месте Республиканского стадиона

Посольство США “оценило” решение правительства разрешить строительство нового офиса на месте Республиканского стадиона

Дипломатическое ведомство выступило с реакцией на появившуюся вчера в СМИ информацию. 

– Посольство США ценит предпринятые Правительством Республики Молдова шаги в поддержку нашего намерения построить новый офис, что отражает наши глубокие и продолжительные двусторонние отношения. Переговоры о закупке нового участка находятся в процессе, – отмечается в сообщении ведомства. 

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что новый офис посольства США в Молдове построят на месте Республиканского стадиона в Кишиневе.

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