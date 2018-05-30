Посольство США “оценило” решение правительства разрешить строительство нового офиса на месте Республиканского стадиона

Дипломатическое ведомство выступило с реакцией на появившуюся вчера в СМИ информацию.

– Посольство США ценит предпринятые Правительством Республики Молдова шаги в поддержку нашего намерения построить новый офис, что отражает наши глубокие и продолжительные двусторонние отношения. Переговоры о закупке нового участка находятся в процессе, – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что новый офис посольства США в Молдове построят на месте Республиканского стадиона в Кишиневе.